پخش زنده
امروز: -
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: در ساعات صبح تا ظهر امروز در برخی نقاط شرقی استان افزایش سرعت بادهای شمال شرقی همراه با غبارمحلی مورد انتظار است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز گذر ابر از آسمان استان بویژه مناطق غربی و خلیج فارس پیش بینی میشود.
وی گفت: دریا با وزش بادهای شمال شرقی کمی مواج میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد رفت وآمد شناورهای سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی هواشناسی هرمزگان ۲۰ آبان
حمزه نژاد افزود: روزهای پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی و دریایی استان آرام و پایدار است.
وی گفت: به لحاظ دمایی، تا پایان هفته افزایش ۱ تا ۲ درجهای دما در برخی نقاط استان پیش بینی میشود.