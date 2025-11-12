پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۱ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: امروز گذر ابر از آسمان استان بویژه مناطق غربی و خلیج فارس پیش بینی می‌شود.

وی گفت: دریا با وزش باد‌های شمال شرقی کمی مواج می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان توصیه کرد رفت وآمد شناور‌های سبک و صیادی با احتیاط صورت پذیرد.

حمزه نژاد افزود: روز‌های پنجشنبه و جمعه وضعیت جوی و دریایی استان آرام و پایدار است.

وی گفت: به لحاظ دمایی، تا پایان هفته افزایش ۱ تا ۲ درجه‌ای دما در برخی نقاط استان پیش بینی می‌شود.