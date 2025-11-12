پخش زنده
امروز: -
وزیر نیرو گفت: در کشور ما تعامل با کشورهای خارجی هیچگاه ممنوع نبوده و ما از گسترش این همکاریها حمایت و پشتیبانی میکنیم.
به گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، «بیست و پنجمین نمایشگاه بینالمللی صنعت برق ایران» و «پانزدهمین نمایشگاه بینالمللی انرژیهای تجدیدپذیر و بهرهوری انرژی»، با حضور وزیر نیرو و سایر مدیران ارشد صنعت برق کشور و فعالان بخشهای دولتی و خصوصی این صنعت در محل دائمی نمایشگاههای بینالمللی تهران آغاز به کار کرد. در این دوره بیش از ۷۰۰ شرکت داخلی و خارجی از هفت کشور جهان حضور یافتند تا تازهترین دستاوردها و توانمندیهای خود در حوزه صنعت برق را عرضه کنند.
عباس علیآبادی وزیر نیرو درباره اهمیت نمایشگاه گفت: نمایشگاه برق نشان دهنده جذابیت صنعت برق، ارتباط گسترده بین تولیدکنندگان داخلی و خارجی و تداوم همکاریهای میان آنهاست و فرصتی برای آشنایی با ظرفیت دیگر کشورها و ایجاد زمینه همکاری بین کشورها، دانشگاهها و مراکز علمی و استفاده از ظرفیتهای کشورهای خارجی است و از آن حمایت و پشتیبانی میکنیم.
همچنین در حاشیه این نمایشگاه، سه تفاهمنامه همکاری میان شرکت توانیر و گروه صنعتی ایرانترانسفو با هدف بومیسازی و تولید ترانسفورماتورهای کمتلفات جدید وارتقای بهرهوری انرژی در شبکه برق کشور به امضا رسید.
گزارش از داود نعمتی خبرنگار خبرگزاری صداوسیما