به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، روابط عمومی سپرده‌گذاری مرکزی اعلام کرد: سامانه جدید تغییرات دارایی کارگزاران امکان دسترسی سریع و برخط کارگزاری‌ها به تغییرات دارایی مشتریان را فراهم می‌کند.

این سامانه با ارائه خروجی‌های CSV ساختارمند، شامل «تغییرات پورتفوی Spot، Derivatives، Embedded، ثبت تغییر ناظر و رویداد‌های شرکتی مانند توقیف و توثیق» سطح دقت و امنیت داده‌ها را به شکل قابل توجهی افزایش می‌دهد.

همچنین سرویس توزیع سود مکانیزه صندوق‌های سرمایه‌گذاری، فرآیند پرداخت سود به دارندگان واحد‌های صندوق را به صورت خودکار و با دقت بالا انجام می‌دهد و موجب کاهش خطا‌های دستی و تسریع فرآیند تسویه سود سرمایه‌گذاران می‌شود.