به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت: مسئولانی که درصدد ثبت نام در این انتخابات هستند باید سه ماه قبل از انتخابات از پست خود استعفا داده و از سوی مقام فوق پذیرش شود.

احمد نفیسی افزود: همچنین ارائه گواهی عدم سوءپیشینه که از تاریخ صدور آن بیش از ۳ ماه نگذشته باشد، برای تمامی داوطلبان شورا‌های اسلامی کشور در هنگام ثبت نام الزامی است.

وی گفت: داوطلبان انتخابات شورای اسلامی روستا می‌توانند از تاریخ ۳۰ آبان ۱۴۰۴ با مراجعه به دفاتر خدمات قضایی یا سامانه جامع خدمات الکترونیک قضایی به نشانی ADLIRAN.IR و همچنین دفاتر پلیس ۱۰+ نسبت به اخذ گواهی مذکور اقدام کنند.

تابعیت جمهوری اسلامی ایران و دارا بودن سواد برای روستا‌های تا ۲۰ خانوار، دیپلم برای روستا‌های بالای ۲۰ خانوار و فوق دیپلم برای شهر‌های تا ۲۰ هزار نفر و لیسانس به بالا برای شهر‌های بیش از ۲۰ هزار نفر از شرایط ثبت نام است.

رئیس ستاد انتخابات هرمزگان گفت:در دوره هفتم انتخابات شوراها، فرآیند ثبت‌نام به‌صورت تماماً الکترونیکی و از طریق سامانه یکپارچه وزارت کشور انجام می‌شود.

نفیسی افزود: داوطلبان می‌توانند از طریق پنجره واحد خدمات دولت وارد سامانه شده و با تکمیل فرم‌ها، کد رهگیری ثبت‌نام دریافت کنند.

متقاضیان داوطلبی انتخابات شهر می‌توانند از ۲۱ تا ۲۷ دی ماه و انتخابات روستا از ۲۴ تا ۳۰ بهمن ماه ثبت نام کنند.

انتخابات هفتمین دوره شورا‌های اسلامی شهر و روستا در ۱۱ اردیبهشت سال آینده برگزار می‌شود.