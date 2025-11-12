پیشبینی وقوع ناپایداریهای جوی در بوشهر
هواشناسی بوشهر از افزایش ابر و احتمال بارش پراکنده باران در سواحل و فراساحل استان خبر داد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: با توجه به نقشههای هواشناسی، امروز و روز پنجشنبه با افزایش پوشش ابر، احتمال رخداد ناپایداریهای موقت جوی، بهویژه بر روی خلیج فارس و در فراساحل استان، دور از انتظار نیست.
زهرا راستگو افزود: تا روز شنبه آینده، غبار محلی، گاهی وزش باد، افزایش ابر و در برخی نقاط مه صبحگاهی از پدیدههای غالب در سطح استان و روی دریا خواهد بود.
وی ادامه داد: همچنین از اواسط روز شنبه آینده تا روز یکشنبه، مجدد با افزایش شاخصهای ناپایدار جو، احتمال بارش پراکنده باران در برخی مناطق نیمه شمالی استان و روی دریا، پیشبینی میشود.
معاون پیشبینی هواشناسی بوشهر گفت: آسمان استان کمی ابری همراه با غبار محلی، گاهی وزش باد و افزایش ابر، در برخی نقاط بهویژه بر روی دریا احتمال بارش پراکنده باران، رعد و برق و وزش تندباد لحظهای و فردا در برخی نقاط مه صبحگاهی خواهد بود.
وی جهت وزش باد را شمال غربی تا جنوب غربی با سرعت ۸ تا ۲۸ گاهی تا ۳۸ کیلومتردر ساعت و در هنگام تندباد لحظهای ۱۶ تا ۴۴ کیلومتر در ساعت پیشبینی کرد.
راستگو اضافه کرد: ارتفاع موج دریا ۳۰ تا ۹۰ گاهی ۱۲۰ سانتیمتر پیشبینی کرد که در هنگام وزش تندباد لحظهای به ۶۰ تا ۱۲۰ و در فراساحل تا ۱۵۰ سانتیمتر خواهد رسید.
معاون پیشبینی اداره کل هواشناسی استان بوشهر گفت: فردا در بندر بوشهر زمان مد اول دریا ۰۰:۱۰ دقیقه بامداد، جزر اول ساعت ۰۸:۳۰، مد دوم ساعت ۱۶:۴۵ و جزر دوم ساعت ۱۹:۰۰ خواهد بود.