میلاد عرفان پور، شاعر کشورمان با تأکید بر اهمیت حفظ و گسترش زبان فارسی که مهم‌ترین عنصر هویتی ایرانیان است، گفت: برای صیانت از این میراث فرهنگی، نیازمند هم‌افزایی میان نهاد‌های مختلف و مشارکت عمومی مردم هستیم.

میلاد عرفان پور در گفت‌و‌گو با خبرنگار صداوسیما با اشاره به نگرانی‌های موجود درباره تضعیف زبان فارسی در فضای ارتباطی امروز افزود: حفظ و احیای زبان فارسی نیازمند خط‌مشی‌گذاری جدی، برنامه‌ریزی منسجم و همکاری همه‌جانبه نهاد‌های فرهنگی، آموزشی و رسانه‌ای کشور است.

این شاعر، با بیان اینکه هر ایرانی می‌تواند در جایگاه خود، با درست نوشتن، درست خواندن و درست سخن گفتن، نقشی مؤثر در پاسداشت این زبان کهن ایفا کند، گفت: پاسداشت زبان فارسی باید به مطالبه و حرکت ملی تبدیل شود.

وی تأکید کرد: انتخاب مردم ایران همواره حمایت از زبان فارسی بوده و دلبستگی آنان به این زبان نشان‌دهنده عمق فرهنگی جامعه ایرانی است.

عرفان پور در ادامه از اجرای طرح نوآورانه «اهدای نشان پارسی‌جان» به عنوان یکی از برنامه‌های مؤثر در ترویج زبان فارسی یاد کرد و گفت: این طرح که به همت حوزه هنری و دفتر پاسداشت زبان فارسی به‌صورت ماهانه برگزار می‌شود، قرار است از چهره‌های مردمی و اثرگذار در ترویج زبان فارسی تجلیل کند.

وی گفت: زبان فارسی قلب تپنده فرهنگ ایرانی است. اگر این زبان بماند، ایران می‌ماند. ما باید با نگاهی آینده‌نگر، از ظرفیت فناوری‌های نوین، رسانه‌ها و آموزش برای تقویت جایگاه زبان فارسی استفاده کنیم. خوشبختانه مردم ایران به‌شدت دلبسته زبان فارسی‌اند و این عشق، سرمایه‌ای بزرگ برای آینده فرهنگی کشور است.