همرزمان شهدا در پیمانی که با امام زمان (عج)، رهبر عزیز و شهیدان بسته‌اند، کوتاهی نکرده و مبارزه با دشمن را تا نابودی کامل او ادامه می‌دهند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، امروز در جمع خانواده شهدای دفاع مقدس ۱۲ روزه در کاشان با ابلاغ سلام رهبر معظم انقلاب به خانواده شهیدان دفاع مقدس ۱۲ روزه گفت: این صبر‌ها و استقامت‌ها نزد خدا خیلی اجر و قیمت دارد، که باید قدر آن را بدانید و خدا را شاکر باشید.

حجت‌الاسلام والمسلمین عبدالله حاجی‌صادقی افزود: همسنگران فرزندان شهید شما در پیمانی که با امام زمان (عج)، رهبر عزیز و شهدا بسته‌اند، سر سوزنی کوتاهی نکرده و با قدرت، قوت، ایمان و آگاهانه ایستاده‌اند و تا نابودی قاتلان عزیزان شما، کوتاه نمی‌آیند.

وی افزود: دشمنان طی سه تا چهار دهه با فشار‌های فرهنگی، سیاسی و اقتصادی تلاش کردند جمهوری اسلامی را به‌زانو درآورند و حتی برای حکومت بعدی ایران نقشه کشیدند، اما در عملیات ۱۲ روزه اخیر شکست سنگینی متحمل شدند.

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی گفت: دعوای اصلی آمریکا و رژیم صهیونیستی با ملت ایران بر سر انرژی هسته‌ای یا حقوق زن نیست، بلکه بر سر اصل دین و حاکمیت الهی است؛ زیرا جمهوری اسلامی زیر بار سلطه طاغوت نمی‌رود.

حجت‌الاسلام والمسلمین حاجی‌صادقی به دستاورد‌های دفاعی کشور اشاره کرد گفت: به لطف الهی، توان موشکی و آمادگی نیرو‌های مسلح پس از عملیات وعده صادق بیش از گذشته تقویت شده و هیچ خللی در اراده ملت ایران ایجاد نشده است..

نماینده ولی فقیه در سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با اهدای تبرکی رهبر معظم انقلاب اسلامی (مدظله العالی) و هدایایی، از خانواده‌های شهدای اقتدار شهر‌های کاشان و اران و بیدگل تجلیل کرد.

شهرستان کاشان در دوران دفاع مقدس ۱۲ روزه ۲۸ شهید تقدیم انقلاب کرده است.