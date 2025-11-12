پخش زنده
مدیر عامل شرکت گاز مازندران از اجرای طرح قطع گاز ۱۵۰ هزار ویلاهای خالی از سکنه در مازندران خبر داد.
شناسایی ۱۵۰ هزار ویلای پرمصرف گاز در مازندران
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ مدیرعامل شرکت گاز مازندران گفت: ۱۵۰ هزار ویلا و آپارتمان دوبلکس و تریبلکس دارای سونا و جکوزی که در فصل سرد خالی از سکنه هستند، گازشان قطع خواهد شد.
جوادی تاکید کرد این اقدام با هدف جلوگیری از هدررفت انرژی و مدیریت بهینه مصرف گاز انجام میشود.
او افزود: مصرف گاز در شبانهروز گذشته حدود ۲۰ میلیون مترمکعب بوده و در پیک مصرف به بیش از ۴۳ میلیون مترمکعب میرسدرقمی که نشاندهنده افزایش چشمگیر استفاده از انرژی در فصل سرد است.
جوادی با اشاره به بررسی و بازبینی ایستگاههای گاز در تابستان، به مردم توصیه کرد : موتورخانهها و تجهیزات گرمایشی خود را عایقبندی کنند؛ اقدامی که میتواند تا ۳۵ درصد از هزینه مصرف گاز خانگی را کاهش دهد و فشار بر شبکه را کم کند.
مدیرعامل شرکت گاز مازندران همچنین افزود : بر اساس دستورالعمل جدید تعیین نرخ، مشترکان خانگی به چهار پله مصرف تقسیم شدهاند؛ حدود ۷۰ درصد جمعیت در پله اول قرار دارند و تنها ۲ درصد جامعه در پله چهارم، پرمصرفترین گروه، ۶ درصد گاز استان را مصرف میکنند.
جوادی از شهروندان خواست با رعایت الگوی مصرف و استفاده بهینه از تجهیزات گرمایشی، هم در هزینههای خود صرفهجویی کنند و هم به پایداری شبکه گاز استان کمک کنند.