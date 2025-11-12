ماموران انتظامی پلیس امنیت اقتصادی هرمزگان ۱۴ دستگاه خودرو وانت نیسان فعال در زمینه قاچاق سوخت را در محور منوجان به برنطین شناسایی و توقیف کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ جانشین فرماندهی انتظامی هرمزگان گفت: از این خودرو‌ها ۱۵ هزار و ۷۸۰ لیتر گازوئیل قاچاق به ارزش ۸ میلیارد ریال کشف شد.

سرهنگ تیمور دولتیاری با اشاره به انتقال خودرو‌ها به یگان انتظامی افزود: در اجرای این طرح ۱۰ نفر از عاملان فعال در قاچاق سوخت دستگیر و به دستگاه قضایی معرفی شدند.