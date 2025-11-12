پخش زنده
امروز: -
به گفته رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضائیه، میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف که از ۳۹ روز به ۲۹ روز در سال گذشته رسیده بود، همچنان رو به کاهش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، حجتالاسلام صادقی در نشست شورایعالی قوه قضائیه با رؤسای کل دادگستری و دادستانهای مراکز استانها افزود: میزان سازش در پروندههای شوراهای حل اختلاف که در ابتدای شروع مسئولیت بنده ۳۰ درصد بود، امروز به ۴۲ درصد رسیده است؛ همچنین میانگین زمان رسیدگی به پروندهها در شوراهای حل اختلاف که از ۳۹ روز به ۲۹ روز در سال گذشته رسیده بود، همچنان رو به کاهش است.
وی افزود: به طور میانگین، سالانه در اجرای پویشهای بخشش به عشق ائمه اطهار (ع)، ۵ هزار زندانی آزاد میشوند و از به زندان رفتن تعداد قابل توجهی از افراد نیز جلوگیری میشود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه ادامه داد: در نتیجه تلاش نیروهای شوراهای حل اختلاف، سالانه نزدیک به ۶۰۰ مورد رضایت از قصاص در سراسر کشور حاصل میشود.
رئیس مرکز توسعه حل اختلاف قوه قضاییه همچنین از آمادگی این مرکز برای اجرای دستور اخیر رئیس عدلیه ناظر بر ورود شوراهای حل اختلاف به مقوله برخی پروندههای امنیتی (در چارچوب قانون) خبر داد و گفت: ضرورت دارد که مجموعههای قضایی سراسر کشور برای اجرای این دستور، شوراهایی ویژه را فعال کنند.