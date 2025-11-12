به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در دومین نشست میز ملی میگو در بندرعباس افزود: شناسایی و اولویت بندی بازار‌های هدف برای صادرات میگو از دیگر مصوبات این نشست بود.

محمد صادق قنادزاده افزود: پایانه‌های صادراتی محصولات شیلاتی در استان‌های ساحلی راه اندازی می‌شود.

معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم در این نشست گفت: بررسی فرآیند تولید و سلامت میگو و همچنین کاهش هزینه‌های تولید و ارتقای کیفیت از دیگر مصوبات نشست میز ملی میگو بود.

عادل شهرزاد افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری تولید میگو در کشور باید به ۱۶۵ هزار تن در سال برسد که اکنون این عدد ۴۵ هزار تن است.

وی گفت: با استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی فاصله‌ی شش دلاری قیمت صادرات میگوی کشور با جهان هم باید بررسی شود.

اصلاح زنجیره تولید و تشکیل کمیته‌های تخصصی سلامت و صادرات از دیگر مصوبات این نشست بود.

به طور میانگین سالانه ۲۰ هزار تن میگو در هرمزگان تولید و بسته بندی می‌شود.