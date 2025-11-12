پخش زنده
با هدف تکمیل زنجیرهی صادرات محصولات شیلاتی، شرکتهای صادراتی متمرکز مدیریت صادرات در استانهای ساحلی راه اندازی میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، معاون خدمات تجاری سازمان توسعه تجارت ایران در دومین نشست میز ملی میگو در بندرعباس افزود: شناسایی و اولویت بندی بازارهای هدف برای صادرات میگو از دیگر مصوبات این نشست بود.
محمد صادق قنادزاده افزود: پایانههای صادراتی محصولات شیلاتی در استانهای ساحلی راه اندازی میشود.
معاون امور اقتصادی استانداری هرمزگان هم در این نشست گفت: بررسی فرآیند تولید و سلامت میگو و همچنین کاهش هزینههای تولید و ارتقای کیفیت از دیگر مصوبات نشست میز ملی میگو بود.
عادل شهرزاد افزود: بر اساس برنامه هفتم پیشرفت هدفگذاری تولید میگو در کشور باید به ۱۶۵ هزار تن در سال برسد که اکنون این عدد ۴۵ هزار تن است.
وی گفت: با استفاده از ظرفیت رایزنان اقتصادی فاصلهی شش دلاری قیمت صادرات میگوی کشور با جهان هم باید بررسی شود.
اصلاح زنجیره تولید و تشکیل کمیتههای تخصصی سلامت و صادرات از دیگر مصوبات این نشست بود.
به طور میانگین سالانه ۲۰ هزار تن میگو در هرمزگان تولید و بسته بندی میشود.