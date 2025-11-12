تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم کشور با استاندار آذربایجان غربی باهدف ارتقا شاخص‌های در عمران روستایی و خدمات رسانی به روستا‌های محروم استان به امضا رسید.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی ؛همزمان با سفر معاون رئیس جمهور درامور توسعه روستایی و‌مناطق محروم کشور به آذربایجان غربی ؛ تفاهم نامه همکاری مشترک بین معاونت رئیس جمهور در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم کشور با استاندار آذربایجان غربی باهدف ارتقا شاخص‌های در عمران روستایی و خدمات رسانی به روستا‌های محروم استان به امضا رسید.

این تفاهم نامه شامل ۶۰۰ میلیارد تومان کمک هزینه ۱۵۰ میلیون تومانی احداث مسکن برای۴ هزار واحد مسکونی روستایی ، اجرای طرح هادی در ۶۰۰ روستا با اعتبار ۸۵۰ میلیارد تومان با مشارکت ۲۵۰ میلیارد تومانی استانداری آذربایجان غربی و ۳۵۰ میلیارد تومانی بنیاد مسکن کشور و۲۵۰ میلیارد تومانی معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و‌مناطق مناطق محروم ریاست جمهوری است.

ابرسانی به ۹۰۰ روستای داری تنش ابی در سطح شهرستان‌های استان طی سه سال سه با مشارکت معاونت ریاست جمهوری در امور توسعه روستایی و‌مناطق محروم استانداری آذربایجان غربی و شرکت مهندسی اب و فاضلاب کشور این تفاهم نامه را شامل میشود.