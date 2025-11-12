رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور گفت: دولت و شهرداری ها باید مطالبات تولیدکنندگان اتوبوس شهری را به موقع پرداخت کنند تا ناوگان حمل و نقل با سرعت نوسازی شود.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما؛ آقای مسعود نصرتی رئیس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در حاشیه مراسم راه اندازی خط تولید اتوبوس درون شهری افزود: در سال ۱۴۰۰ در مجموع ۲۳ هزار و ۷۰۰ دستگاه اتوبوس در کشور وجود داشت که این رقم به دلیل فرسودگی اکنون به ۱۲ هزار و ۸۰۰ دستگاه کاهش یافته است در حالی که قرار بود با اولویت اتوبوس‌های برقی، به عدد ۳۰ دستگاه برسیم.