به منظور اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم، اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینهسازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با حکم مسعود پزشکیان، رئیسجمهور، آقای اسماعیل سقاب اصفهانی به سمت معاون رئیسجمهور و رئیس سازمان سیاستگذاری و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.
در این حکم آمده است:
«با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب اسناد بالادستی نظام و سیاستهای کلی مصوب مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی با دستگاههای ذیربط، گامهای مؤثری در جهت تأمین و توسعه پایدار انرژی، ارتقاء بهرهوری و اصلاح ساختارهای مدیریتی در این حوزه بردارید.»
این انتصاب در راستای اجرای جزء (۲۰) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.