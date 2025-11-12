به منظور اجرای ماده ۴۶ برنامه هفتم، اسماعیل سقاب اصفهانی به عنوان معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ با حکم مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور، آقای اسماعیل سقاب اصفهانی به سمت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان سیاست‌گذاری و مدیریت راهبردی انرژی منصوب شد.

در این حکم آمده است:

«با اتکال به خداوند متعال و در چارچوب اسناد بالادستی نظام و سیاست‌های کلی مصوب مقام معظم رهبری، ضمن هماهنگی با دستگاه‌های ذی‌ربط، گام‌های مؤثری در جهت تأمین و توسعه پایدار انرژی، ارتقاء بهره‌وری و اصلاح ساختارهای مدیریتی در این حوزه بردارید.»

این انتصاب در راستای اجرای جزء (۲۰) بند (الف) ماده (۴۶) قانون برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران صورت گرفته است.