کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: امروز در مناطق شرقی استان گاهی وزش باد و در سایر نقاط وضعیت جوی آرام پیش بینی میشود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبح تا ظهر امروز در برخی نقاط شرقی استان وزش بادهای شمال شرقی مورد انتظار است.
وی گفت: آسمان استان صاف همراه با گذر ابرهای پوششی پیش بینی میشود.
کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط رفت وآمدهای دریایی مساعد است.
حمزه نژاد گفت: پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روزهای ابتدایی هفته آینده تداوم دارد.
وی افزود: به لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.