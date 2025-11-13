پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۲ آبان

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مجتبی حمزه نژاد افزود: در ساعات صبح تا ظهر امروز در برخی نقاط شرقی استان وزش باد‌های شمال شرقی مورد انتظار است.

وی گفت: آسمان استان صاف همراه با گذر ابر‌های پوششی پیش بینی می‌شود.

کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط رفت وآمد‌های دریایی مساعد است.

حمزه نژاد گفت: پایداری وضعیت جوی و دریایی تا روز‌های ابتدایی هفته آینده تداوم دارد.

وی افزود: به لحاظ دمایی، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان کاهش نسبی دمای کمینه مورد انتظار است.