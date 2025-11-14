پخش زنده
امروز: -
مدیر شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر گفت: در راستای تأمین و توزیع بهموقع نهادههای مورد نیاز بخش کشاورزی، ۶۲۴۵ تن انواع کودهای شیمیایی یارانهای شامل اوره، فسفات و پتاس در شهرستان دشتستان بین بهرهبرداران این شهرستان توزیع شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ خسرو عمرانی افزود: این میزان کود از طریق شبکه کارگزاران مجاز و تحت نظارت کارشناسان در اختیار کشاورزان قرار گرفته در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته که میزان ۳۴۵۳ بوده دارای ۸۰ درصد رشد داشته است.
وی ادامه داد: تأمین مستمر، هدفمند و عادلانه نهادههای کشاورزی از اولویتهای اصلی این شرکت است و تلاش میشود با همکاری مدیریتهای جهاد کشاورزی شهرستانها، نیاز بهرهبرداران در فصلهای زراعی بهطور کامل برطرف شود.
عمرانی بیان کرد: کودهای کشاورزی توزیعشده نقش مهمی در افزایش عملکرد محصولات، بهبود حاصلخیزی خاک و توسعه پایدار تولیدات کشاورزی دارند و بهعنوان یکی از مهمترین نهادههای مؤثر در امنیت غذایی کشور به شمار میرود.
وی گفت: این شرکت در سالهای گذشته با توسعه زیرساختهای حملونقل، تجهیز انبارهای ذخیرهسازی و تقویت شبکه توزیع، زمینه تسهیل در دسترسی کشاورزان به نهادههای باکیفیت را فراهم کرده است.
عمرانی اظهار داشت: شرکت خدمات حمایتی کشاورزی استان بوشهر همچنان در مسیر پشتیبانی از تولید، افزایش بهرهوری و ارتقای خدمات به کشاورزان گام برمیدارد و با برنامهریزی دقیق، تأمین کودهای مورد نیاز سایر شهرستانهای استان نیز در دستور کار قرار دارد.
وی افزود: شهرستان دشتستان بهعنوان قطب کشاورزی استان بوشهر، بیشترین سطح زیرکشت محصولات زراعی و باغی را به خود اختصاص داده و تأمین بهموقع نهادهها نقش مؤثری در استمرار تولید و رونق اقتصادی منطقه دارد.