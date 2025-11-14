به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس سازمان جهادکشاورزی استان اظهار داشت: در مرحله نخست اجرای این طرح، اصلاح شیوه آبیاری در ۱۰ هزار و ۱۰۰ هکتار از نخیلات استان هدف‌گذاری شده است.

مرتضی بحرانی افزود: در مرحله نخست در ۲۴۰۰ هکتار نخلستان در سعدآباد، ۶۵۰۰ هکتار در آبپخش و ۱۲۰۰ هکتار در کل این طرح اجرا می‌شود.

وی گفت: بخش عمده‌ای از عملیات اجرایی در سعدآباد انجام شده، اما آبیاری درون‌مزرعه‌ای همچنان باقی مانده و در آبپخش نیز تنها شبکه ۳ اجرا شده و شبکه‌های ۱ و ۲ که مسئولیت آن با وزارت نیرو است، هنوز آغاز نشده‌اند.

بحرانی افزود: در حال حاضر با شیوه سنتی آبیاری، به ازای هر هکتار حدود ۲۴ هزار مترمکعب آب مصرف می‌شود که معادل ۱۵۶ مترمکعب برای هر نخل و ۴ هزار لیتر آب برای تولید هر کیلو خرماست که با توجه به کاهش ذخایر آبی، اصلاح شیوه آبیاری یک ضرورت اجتناب‌ناپذیر است.

وی با بیان اینکه با اجرای روش‌های نوین، مصرف آب به ۶ هزار مترمکعب در هکتار کاهش می‌یابد که معادل ۲۵ درصد مصرف فعلی است گفت: علاوه بر افزایش بهره‌وری، موجب کاهش زه‌آب و سازگاری تدریجی نخل‌ها با شرایط جدید خواهد شد.

بحرانی افزود: برای تکمیل اجرای این طرح در سطح ۱۰ هزار هکتار، حدود ۱۰ همت اعتبار برای وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی مورد نیاز است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان در ادامه به موضوع آفات نخیلات اشاره کرد و گفت: از سال ۱۴۰۱ تاکنون، ۶ میلیارد تومان برای ردیابی، پایش و کنترل آفت چوب‌خوار نخیلات، به‌ویژه سوسک سرخرطومی حنایی خرما، تخصیص یافته است.

بحرانی افزود: در شهرستان‌های آلوده مانند دشتی، عملیات پایش و ردیابی انجام و اقدامات قرنطینه‌ای برای جلوگیری از ورود پاجوش‌های آلوده از جمله ساخت هزار عدد تله نوری و ۱۵۰۰ عدد تله فرمونی صورت گرفته است.