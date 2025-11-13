به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه گفت: این محموله‌های صادراتی بیشتر میوه و تره‌بار از جمله هندوانه، خربزه، پیاز، سیب زمینی، بادمجان، کدو بوده که به کشور امارات عربی متحده صادر شده است.

مالک اشتر بینا افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار و ۹۱۶ تن محصول وارد گمرک بندرلنگه شده است که این نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۹ درصدی کمتر است.

وی گفت: کالا‌های وارداتی؛ عدس، نخود، فلفل سیاه و زردچوبه است.

جهاد کشاورزی همواره با جدیت به دنبال ارتقای کیفیت خدمات قرنطینه، حفظ سلامت گیاهی کشور و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی است تا جایگاه کشور در بازار‌های بین‌المللی بیش از پیش تقویت شود.

بندرلنگه به‌عنوان یکی از بنادر بزرگ و فعال استان هرمزگان، سهم بسزایی در صادرات و واردات محصولات کشاورزی شامل انواع سبزی و صیفی و همچنین حبوبات و غلات دارد.

بندرلنگه در ۲۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.