از ابتدای امسال تاکنون میزان صادرات محصولات کشاورزی از قرنطینه نباتی مستقر درگمرک شهرستان بندرلنگه به ۶۶۵ هزار و ۳۱۶ تن رسیده که این میزان نسبت به مدت مشابه پارسال ۲۱ درصد افزایش یافته است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیر جهادکشاورزی شهرستان بندرلنگه گفت: این محمولههای صادراتی بیشتر میوه و ترهبار از جمله هندوانه، خربزه، پیاز، سیب زمینی، بادمجان، کدو بوده که به کشور امارات عربی متحده صادر شده است.
مالک اشتر بینا افزود: از ابتدای امسال تاکنون ۲۱ هزار و ۹۱۶ تن محصول وارد گمرک بندرلنگه شده است که این نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۹ درصدی کمتر است.
وی گفت: کالاهای وارداتی؛ عدس، نخود، فلفل سیاه و زردچوبه است.
جهاد کشاورزی همواره با جدیت به دنبال ارتقای کیفیت خدمات قرنطینه، حفظ سلامت گیاهی کشور و حمایت از تولیدکنندگان و صادرکنندگان محصولات کشاورزی است تا جایگاه کشور در بازارهای بینالمللی بیش از پیش تقویت شود.
بندرلنگه بهعنوان یکی از بنادر بزرگ و فعال استان هرمزگان، سهم بسزایی در صادرات و واردات محصولات کشاورزی شامل انواع سبزی و صیفی و همچنین حبوبات و غلات دارد.
بندرلنگه در ۲۳۰ کیلومتری غرب بندرعباس مرکز استان هرمزگان قرار دارد.