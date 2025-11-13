به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: امسال ۲۱ مرکز تکثیر با تولید دو میلیارد و ۳۷۰ میلیون قطعه بچه‌میگو در استان فعال هستند که نسبت به مدت مشابه پارسال ۱۱ درصد بیشتر است.

مسعود بارانی افزود: میگوی‌های پرورشی از نوع وانامی هستند.

وی گفت: برای دستیابی به هدف ۶۹ هزار تُن تولید میگو، اتکا به دانش تخصصی بین‌المللی برای مقابله با بیماری‌های ویروسی و تامین ۶۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات سالانه، ۲ رکن اساسی برنامه‌ریزی‌های آینده این صنعت است.

مدیرکل شیلات هرمزگان با اشاره به رتبه نخست هرمزگان در تولید میگوی پرورشی در کشور افزود: پارسال ۴۵ هزار تن میگوی پروروشی در کشور تولید شد که از این شمار حدود ۱۹ هزار و ۲۰۰ تن در هرمزگان بود.

بارانی با بیان اینکه ایران سهم بسیار اندکی از بازار جهانی داردگفت: مهم‌ترین چالش پیش روی صنعت میگیوی پرورشی بیماری ویروسی است.

مدیرکل شیلات هرمزگان گفت: پارسال نزدیک به ۲۷ هزار تُن میگوی پرورشی از کشور صادر شد که سهم هرمزگان ۱۴ هزار تُن به ارزش ۴۵ میلیون دلار بوده است.

هرمزگان با بیش از ۳۵ هزار بهره‌بردار شیلاتی و تولید بیش از ۳۴۰ هزار تُن آبزیان دریایی و پرورشی به‌عنوان بزرگ‌ترین استان شیلاتی کشور مطرح است و رتبه نخست تولیدات شیلاتی کشور را به خود اختصاص داده است.