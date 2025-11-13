ماموران یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان دو متخلف شکار و صید را حین شروع به شکار در بندرعباس دستگیر کردند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کاظم شریفی فرمانده یگان حفاظت محیط زیست هرمزگان گفت: از متخلفان دو قبضه سلاح غیرمجاز (ساچمه زنی)، ۱۳ عدد فشنگ، یک دستگاه دوربین چشمی و دوعدد سلاح سرد کشف و ضبط شد.

طبیعت دوستان در صورت مشاهده هر گونه تخلفات زیست محیطی به سامانه ۱۵۴۰ اداره کل حفاظت محیط زیست هرمزگان، نزدیکترین اداره حفاظت محیط زیست و یا پاسگاه محیط بانی اطلاع دهند.