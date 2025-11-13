شناسایی شبکه متخلف توزیع دخانیات در کهگیلویه و بویراحمد
شبکهای متخلف و غیر قانونی در شرکت دخانیات کهگیلویه و بویراحمد شناسایی و منهدم شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، شبکهای در شرکت دخانیات استان شناسایی که به صورت سازمانیافته، کالای دولتی را خارج از شبکه رسمی و احتمالاً با قیمتهای بالاتر به دست دلالان میرساند.
منبع آگاه با اشاره به همکاری تنگاتنگ نهادهای امنیتی و قضائی در این پرونده گفت: «این پرونده تنها یک شکاف اداری ساده نبود، بلکه یک برنامه حسابشده برای انحراف جریان کالا و ایجاد انبار سیاه بود و بررسیهای اولیه نشان میدهد موجودی واقعی انبارها با آنچه در سامانهها ثبت شده بود، تفاوت فاحشی داشته است.»
بنا بر اطلاعات دریافت شده، پلیس اقتصادی فراجا و همکاری مردم، مدارک محکمی از نحوه عملکرد این شبکه گردآوری کردند که بلافاصله به دستور دستگاه قضائی، رئیس و یکی از کارکنان مرتبط این شرکت دستگیر شدند.
این دستگیریها موجی از رضایت در بین اصناف و مردم محلی ایجاد کرده است.
بسیاری امیدوارند این اتفاق آغازی بر پاکسازی کامل شبکه توزیع کالاهای اساسی و دولتی در استان باشد و مانع از سوءاستفادههای مشابه در آینده شود.
به نظر میرسد این پرونده، تنها نوک کوه یخ از یک بازی بزرگتر در سطح کشور باشد.