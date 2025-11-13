به گزارش خبرگزاری صداوسیما از سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو) ، دفتر مدیریت اقتصادی و روابط بین الملل این سازمان، آخرین گزارش استخراج شده از سامانه گمرک را اعلام کرد: از ابتدای فروردین تا پایان شهریور امسال، ۳۸ میلیون و ۵۳۲ هزار و ۷۵۷ تن انواع محصولات بخش معدن و صنایع معدنی به ارزش ۷ میلیارد و ۱۰۷ میلیون دلار صادر شد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ میلیون و ۷۴ هزار و ۵۷۱ تن به ارزش ۶ میلیارد و ۴۷۸ میلیون دلار بود.

مقایسه این آمار افزایش حدود ۲۴ درصدی «تناژ» و افزایش ۱۰ درصدی «ارزش» صادرات را نشان میدهد.

بیشترین صادرات نیمه نخست ۱۴۰۴ مربوط به زنجیره تولید ۳ محصول شامل فولاد، آلومینیوم و مس به میزان ۲۳ میلیون و ۲۰ هزار و ۸۸۲ تن و ارزش ۵ میلیارد و ۴۶۵ میلیون دلار بود که در مقایسه با صادرات مدت مشابه سال گذشته (۱۵ میلیون و ۸۵۵ هزار و ۳۹۷ تن به ارزش ۴ میلیارد و ۸۸۲ میلیون دلار)، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۴۵ و ۱۲ درصد رشد داشت.

براساس این گزارش سهم صادرات زنجیره معدن و صنایع معدنی از کل صادرات کشور در ۶ ماهه نخست امسال، از نظر وزنی و ارزشی به ترتیب ۱۶ و ۹ درصد افزایش یافت.