به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان، فرمانده انتظامی دلفان امروز صبح در حاشیه دستگیری فرد هنجارشکن در محل فرماندهی انتظامی اظهار کرد: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت یک صفحه مجازی که محتوای هنجارشکن و مجرمانه منتشر می‌کرد، موضوع به طور فوری در دستور کار پلیس فتا قرار گرفت.



بهروز بازوند افزود: مأموران با انجام اقدامات فنی و با هماهنگی مراجع قضایی، موفق شدند این صفحه را شناسایی و مسدود کرده و مدیر آن را دستگیر کنند.



فرمانده انتظامی دلفان تصریح کرد: این فرد پس از دستگیری، برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شد.



سرهنگ بازوند خاطرنشان کرد: پلیس فتا با صفحات مجازی که مبادرت به انتشار محتوای خلاف قانون و هنجار‌های جامعه کنند، برخورد قاطعانه خواهد کرد.