به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ فرشاد زاهد در نشست منطقه‌ای مدیران کل صنعت، معدن و تجارت استان‌های منطقه دو کشور شامل اصفهان، بوشهر، فارس، چهارمحال‌وبختیاری، کهگیلویه‌وبویراحمد و هرمزگان که به میزبانی بوشهر برگزار شد، اظهار داشت: گروه‌های تأمین مالی و صندوق‌های تخصصی از جمله صندوق بیمه سرمایه‌گذاری فعالیت‌های معدنی، نقش مهمی در پشتیبانی از طرح‌های توسعه‌ای استان‌ها دارند.

وی افزود: در سفر‌های استانی به کرمان، زنجان و آذربایجان غربی، جلسات مؤثری با محوریت جذب سرمایه‌گذاری برگزار شد و در این راستا بانک صنعت و معدن نیز با جدیت ورود کرده است.

زاهد ادامه داد: طرح‌های صنایع تبدیلی و تکمیل زنجیره ارزش در استان‌ها از جمله اولویت‌های این وزارتخانه است و چنانچه استانداران و مدیران استانی بسته‌های مشخصی در حوزه‌هایی مانند خرما ارائه دهند، زمینه سرمایه‌گذاری‌های جدید با همکاری بانک صنعت و معدن فراهم خواهد شد.

وی با اشاره به ظرفیت‌های تجاری مرزی گفت: در حال حاضر ۸۷ گروه کالایی در حوزه کوله‌بری و ۹۷ گروه کالایی در بخش ملوانی تعریف شده است، اما لازم است کالا‌هایی با رویکرد تولیدی و زیرساختی نیز به این فهرست افزوده شود. به عنوان مثال، ماشین‌آلات فرآوری خرما می‌تواند به پیشنهاد استان بوشهر در فهرست کالا‌های مشمول حوزه ملوانی اضافه شود.

زاهد افزود: پیشنهاد افزودن گروه کالایی ماشین‌آلات خرما به کمیسیون ماده چهار و پیگیری آن از طریق سازمان توسعه تجارت در دستور کار قرار دارد تا صادرات این محصول و فرآورده‌های آن تقویت شود.

وی در ادامه با اشاره به اهمیت اقتصاد دیجیتال تصریح کرد: مرکز توسعه تجارت الکترونیکی با همکاری معاونت توسعه، پیشنهادات فعالان اقتصاد دیجیتال را برای ایجاد اشتغال پایدار و توسعه شبکه‌های توزیع کالا جمع‌آوری کرده و به‌زودی دستورالعمل واحدی در این زمینه به استان‌ها ابلاغ می‌شود.

زاهد بیان کرد: در برنامه‌ریزی‌های آینده، با همکاری استانداران، اتاق اصناف و فعالان حوزه اقتصاد دیجیتال، جلساتی در مناطق مشمول برگزار خواهد شد تا شبکه‌ای منسجم از تأمین و توزیع کالا با محوریت تجارت الکترونیک شکل گیرد.