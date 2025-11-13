پخش زنده
امروز: -
همایش ملی خرما با حضور شرکت کنندگانی از استانهای خرماخیز کشور، صادرکنندگان و دست اندرکاران این صنعت در بوشهر برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر؛ رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی بوشهر در این همایش گفت: خرما یکی از محصولات راهبردی و تمدنساز کشاورزی ایران و جهان است که میتواند با برنامهریزی و حمایت هدفمند، نقش مهمی در توسعه صادرات غیرنفتی کشور ایفا کند.
خورشید گزدرازی اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران با تولید سالانه حدود یکمیلیون و ۴۰۰ هزار تن خرما از کشورهای مهم تولیدکننده جهان است، اما هنوز از ظرفیتهای بالفعل این محصول فاصله دارد.
وی گفت: توسعه صنعت خرما باید بر ارتقای کیفیت، فرآوری و نفوذ به بازارهای با ارزش افزوده بالا متمرکز شود.
رئیس اتاق بازرگانی بوشهر با بیان اینکه کشور دارای ۲۴۰ هزار هکتار نخلستان است، گفت: استان بوشهر با حدود ۴۰ هزار هکتار زیر کشت نخل و تولید سالانه بیش از ۲۰۰ هزار تن خرما سهم چشمگیری در تولید ملی دارد، اما میزان صادرات آن در مقیاس جهانی همچنان ناچیز است.
گزدرازی افزود: با وجود کیفیت بالای خرمای ایران، سهم کشور در بازارهای جهانی تنها حدود چهار درصد است در حالیکه رقبای ما بیش از ۲۰ درصد سهم دارند؛ این موضوع ناشی از ضعف در بستهبندی، بازارسازی و زیرساختهای صادراتی است.
وی گفت: دستهبندی سنتی، کمبود بیمه صادراتی، هزینههای حملونقل، نبود حمایتهای کافی و مشکلات ناشی از تحریمها از مهمترین چالشهای فعالان این بخش است.
گزدرازی ادامه داد: تغییرات اقلیمی، شوری خاک و کمآبی نیز فشار مضاعفی بر نخلداران وارد کرده و ضرورت حمایت از آنان را دوچندان کرده است.
وی با اشاره به ضرورت حمایت دولت گفت: ایجاد صندوق ملی حمایت از صادرات خرما، پرداخت یارانههای حملونقل، تسهیل مراودات مالی و پوشش ریسک ارزی از جمله اقداماتی است که میتواند مسیر صادرات را هموار کند.
وی همچنین به اقدامات اتاق بازرگانی بوشهر اشاره کرد و گفت: ایجاد دبیرخانه دائمی خرما، برگزاری دورههای آموزشی برای نخلداران و برنامهریزی جهت کاهش ضایعات پس از برداشت از جمله گامهای عملی در مسیر افزایش بهرهوری و توسعه صادرات بوده است.
گزدرازی تاکید کرد: سرمایهگذاری در زنجیره ارزش افزوده شامل فرآوری، بستهبندی مدرن و تولید محصولات نوآورانه مانند خرمای مغزدار، شکلات خرما و فرآوردههای دانشبنیان میتواند سهم ایران را از ۴ درصد به ۱۰ درصد در بازار جهانی ارتقا دهد.