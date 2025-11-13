پخش زنده
امروز: -
بناهای تاریخی بخش اعظمی از آثار تاریخی و فرهنگی هر سرزمین و ملتی به شمار می روندكه حفظ و نگهداری از آنها حراست از هویت هر جامعه ای به شمار می رود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بابل در در برنامه پیگیری خبر شبکه مازندران گفت:شهرستان بابل یکی از شهرهای است با بیشترین بافت تاریخی در استان و ۱۱۴ اثر میراثی تا کنون به ثبت فهرست آثار ملی کشور رسیدو در تلاش هستیم آثاری که دارای ارزش هستند به ثبت ملی برسند.
فلاح با اشاره به اینکه آثار میراث فرهنگی جذابیت خود را دارد افزود:، اما اقیلم مازندران ، بارش باران و رطوبت بالا خسارت جدی به این بنایهای تاریخی وارد میکندکه توجه جدی مسئولان و اعتبارت بیشتر را می طلبد.
وی در ادامه گفت: ما در تلاشیم هرساله آثار جدید را مرمت کنیم از جمله مدرسه علامه حلی که تا پایان سال حدود ۸۰ درصد مرمت ان به پایان میرسد، مرمت پل محمدحسن خان،فضاسازی ونورپردازی آن در حال انجام است. همچنین حمام تاریخی میرزایوسف یکی از بناهای فاخر این شهرستان است ما نیاز به حمایت بخش خصوصی داریم.
رئیس اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری شهرستان بابل درپایان گفت: با کمک تمام دستگاها و بخشهای خصوصی میتوان بنای میراثی را که اصالت ،فرهنگ و ریشه مان است را حفظ وبه آیندگان تزریق کنیم.