به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ معاون راهداری اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای خراسان شمالی گفت: تهیه نقشه حریم راه‌ها با توجه به اهمیت حفظ و صیانت از حریم راه‌ها و عدم تضییع حقوق بیت المال و ثبت اسناد مالکیت حریم در سامانه‌های مربوطه و به منظور پاسخگویی دقیق به ارباب رجوع در دستور کار قرار گرفته و پیمانکار در حال پیاده سازی طرح است.

حامد معروف افزود: تهیه نقشه حریم راه‌ها با اولویت جاده‌های اصلی و شریانی با ۲ میلیارد تومان اعتبار در دست پیگیری است و پس از تخصیص اعتبار، در راه‌های فرعی و روستایی نیز انجام خواهد شد.

معروف، خاطرنشان کرد: تهیه این نقشه به کنترل ساخت و سازها، پیشگیری از تصادفات و مدیریت بهینه حریم راه‌ها کمک می‌کند.