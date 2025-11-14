پخش زنده
امروز: -
اداره کل هواشناسی هرمزگان برای امروز شرایط جوی و دریایی استان نسبتا آرام پیش بینی کرده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات هوا در پارهای نقاط همراه با غبار محلی خواهد بود.
سعیده خوارزمی افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط به منظور ترددهای دریایی مساعد پیش بینی میشود.
وی گفت: از بعدازظهر دوشنبه افزایش باد شمال غربی در سواحل و جزایر غربی استان (بویژه در مناطق فراساحلی) سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و در بعدازظهر سه شنبه نیز دریا در این مناطق با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی نسبتا مواج خواهد بود.
بیشتر بخوانید؛ پیش بینی وضعیت جوی، دریایی و دمایی هرمزگان ۲۲ آبان
به لحاظ دمایی، ماندگاری هوای نسبتا سرد در طول شب، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان مورد انتظار است.