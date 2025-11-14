به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس، کارشناس اداره کل هواشناسی هرمزگان گفت: آسمان استان صاف تا قسمتی ابری و در برخی ساعات هوا در پاره‌ای نقاط همراه با غبار محلی خواهد بود.

سعیده خوارزمی افزود: دریا نسبتا آرام و شرایط به منظور تردد‌های دریایی مساعد پیش بینی می‌شود.

وی گفت: از بعدازظهر دوشنبه افزایش باد شمال غربی در سواحل و جزایر غربی استان (بویژه در مناطق فراساحلی) سبب متلاطم شدن دریا خواهد شد و در بعدازظهر سه شنبه نیز دریا در این مناطق با وزش باد نسبتا شدید شمال غربی نسبتا مواج خواهد بود.

به لحاظ دمایی، ماندگاری هوای نسبتا سرد در طول شب، در ارتفاعات و مناطق شمالی استان مورد انتظار است.