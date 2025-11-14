به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی، ۳۵ نفر از دانشجویان رشته دبیری زبان انگلیسی (ورودی ۱۳۷۰) روز پنجشنبه ۲۲ آبان در دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد دور هم گرد آمدند و تجدید خاطره کردند.

هماهنگ کننده این دورهمی صمیمانه گفت: «این جمع از طریق فضای مجازی و پیام رسان‌ ها همدیگر را یافته و به منظور دیدار مجدد و قدردانی از آقای حاذقی، استاد درس گرامر انگلیسی و یکی از استادان محبوب دوران تحصیل، این برنامه را تدارک دیده ایم».

رضا فدوی افزود: دانشجویان قدیمی از شهرهای مختلف سه استان خراسان رضوی، خراسان شمالی و خراسان جنوبی در مشهد دور هم جمع شدند و قرار شد این دورهمی در سال‌ های آتی به میزبانی دانشجویان قدیمی در شهرهای مختلف این سه استان برگزار شود.

وی ادامه داد: تجلیل از استاد حاذقی، اقامه نماز جماعت، بازی فوتبال در زمین چمن دانشگاه و صرف ناهار از بخش‌ های مختلف این دورهمی دوستانه بود.

یکی دیگر از دانشجویان حاضر در مراسم که معاون دبیرستان امام رضا (ع) در مشهد است، نیز گفت: اغلب ما دانشجویان، با متوسط سن ۵۲ تا ۵۵ سال، فرهنگیانی هستیم که سالهای دور در آن سوی میز بودیم و اکنون در این سوی میز هدایت و تعلیم دانش آموزان را بر عهده داریم.

جواد معلمی با قدردانی از آقای تقی پور، رئیس دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد و همکارانش برای هماهنگی و میزبانی از این دورهمی افزود: دیدار دوستان قدیمی و یادآوری خاطرات خوش گذشته در سلامت روان افراد به ویژه در سنین میانسالی و بالاتر، بسیار موثر است و چه بهتر که این جمع شامل کسانی باشد که در فرایند آموزش و ساختن آینده زندگی ما سهمی دارند.

او تصریح کرد: اکنون که خود معلم هستیم، سخت‌ گیری و دقت عمل اساتید و معلمان سابق مان را بهتر درک می‌ کنیم که چگونه برای آینده ما «جد و جهد» داشتند و قدردان آن زحمت‌ ها و ایثارگری‌ ها هستیم.

این دیدار صمیمی عصر امروز با زیارت مزار شهدای گمنام مدفون در محوطه دانشگاه فرهنگیان شهید بهشتی مشهد به پایان رسید.