به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ "محسن رضایی" با اعلام کشف ۱۰ هزار عدد قرص غیرمجاز اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع قرص‌های غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شده و در بازرسی از مخفیگاه وی، تعداد ۱۰ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.

سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.

وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.