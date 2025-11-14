پخش زنده
جانشین فرماندهی انتظامی شهرستان اراک از کشف ۱۰ هزار عدد قرص غیرمجاز در عملیات مأموران انتظامی کلانتری ۱۲ این شهرستان خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ سرهنگ "محسن رضایی" با اعلام کشف ۱۰ هزار عدد قرص غیرمجاز اظهار داشت: در پی دریافت اطلاعاتی مبنی بر فعالیت فردی در زمینه توزیع قرصهای غیرمجاز، رسیدگی به موضوع در دستور کار مأموران کلانتری ۱۲ این شهرستان قرار گرفت.
وی افزود: مأموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی، موفق به شناسایی و دستگیری متهم شده و در بازرسی از مخفیگاه وی، تعداد ۱۰ هزار عدد انواع قرص غیرمجاز کشف کردند.
سرهنگ رضایی خاطرنشان کرد: متهم پس از تشکیل پرونده به مرجع قضایی معرفی شد.
وی از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت غیرقانونی، مراتب را از طریق تلفن ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.