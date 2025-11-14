پخش زنده
امامجمعه پلدشت گفت: کشورهای منطقه باید برای کاهش فشار، الگوی کشت خود را بازطراحی کنند و از کشت محصولات پرآب بر فاصله بگیرند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،امام جمعه شهرستان پلدشت در خطبههای این هفته نماز با اشاره به تنش آبی ایران تصریح کرد: تنش آبی ایران در طبقه «بسیار شدید» قرار دارد، علاوه بر اقلیم خشک، مصرف بالای بخش کشاورزی و اضافه برداشت مزمن، تراز آبی کشور را منفی کرده است.
حجت الاسلام جمشیدی خاطر نشان کرد: کشورهای منطقه باید برای کاهش فشار، الگوی کشت خود را بازطراحی کنند و از کشت محصولات پرآب بر فاصله بگیرند.
وی اظهار کرد: بحرانهای زیستمحیطی پیامدهای اقتصادی و اجتماعی سنگینی دارند از آسیب بهسلامت عمومی گرفته تا تعطیلی مدارس و فروپاشی معیشتهای محلی گوشه از آن است.
جمشیدی با اشاره به آتشبس غزه گفت: وضعیت انسانی این منطقه همچنان در وخیمترین حالت ممکن قرار دارد، طبق توافق آتشبس، قرار بود روزانه ۶۰۰ کامیون حامل کمکهای بشردوستانه، سوخت، دارو، مواد غذایی و پوشاک وارد غزه شود، اما واقعیت این است که میانگین ورودی روزانه تنها حدود ۱۷۰ کامیون بوده که کمتر از یکسوم نیاز واقعی است.
وی تصریح کرد: وضعیت انسانی در غزه یک فاجعه تمامعیار است که نیازمند اقدام فوری بینالمللی است، محاصره، کمبود کمکهای انسانی، فروپاشی سیستم بهداشتی و وضعیت اسفبار یتیمان نشاندهنده عمق این بحران است.
امامجمعه پلدشت با اشاره به هفته کتاب و کتابخوانی افزود: یکی از عمیقترین بخشهای اندیشه مقام معظم رهبری درباره کتاب، تأمل ایشان بر اولین آیه نازل شده بر پیامبر (ص) است، این رویکرد قرآنی مبنای نظری برای تأکید ایشان بر ضرورت کتابخوانی و علمآموزی بهعنوان «واجب دینی» را فراهم میآورد.