امام جمعه بندرعباس گفت: اتحاد ملت ایران با امت‌های اسلامی و پیروی از قرآن و اهل‌بیت (ع)، ضامن بیداری و قدرت اسلامی در برابر دشمنان خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز خلیج فارس، آیت الله محمد عبادی زاده با اشاره به نقش ایران در منطقه و جبهه مقاومت در خطبه‌های نماز جمعه بندرعباس افزود: ایران اسلامی محور مقاومت در منطقه است و ملت‌های مؤمن در کشور‌های عراق، فلسطین، لبنان، یمن و پاکستان با ایستادگی در مسیر حق، الگویی برای جهان اسلام هستند.

وی افزود: نیرو‌های مردمی همچون حشدالشعبی در عراق، انصارالله در یمن و حماس در فلسطین نشان می‌دهند که بسیج تنها یک نیروی نظامی نیست، بلکه تفکری الهی و راهبردی برای دفاع از مظلومان و مقابله با ظلم است. ملت ایران نیز با وحدت و ایمان راسخ، در برابر تهدیدات استکبار جهانی و دشمنان اسلام پایدار مانده است.

نماینده ولی فقیه در هرمزگان با بیان اینکه بسیج نماد عشق به خدا و دفاع از ارزش‌هاست، گفت: امروز تفکر بسیجی در سراسر جهان اسلام حضور دارد و در هر نقطه‌ای که نیاز به مقاومت و حمایت از مظلومان باشد، این تفکر ظهور پیدا می‌کند.

آیت‌الله عبادی‌زاده سپس به اهمیت قرآن و اهل‌بیت (ع) پرداخت وافزود: قرآن و اهل‌بیت (ع) دو میراث بزرگ پیامبر اسلام هستند و هر فرد مؤمن باید با پیروی از این دو، در مسیر دین و هدایت حرکت کند. وی با تأکید بر فعالیت‌های قرآنی در دانشگاه‌ها گفت: هزاران دانشجو در دوره‌ها و برنامه‌های قرآنی مشارکت دارند و این حضور نشانه رشد فرهنگی و اعتقادی نسل جوان است.

نماینده ولی‌فقیه هرمزگان در بخش دیگری از سخنان خود، به موضوع کتاب و کتاب‌خوانی اشاره کرد و افزود: همان‌طور که انسان برای جسم خود به غذا نیاز دارد، روح انسان نیز با علم و دانش تغذیه می‌شود. کتاب غذای روح است و باید فرهنگ مطالعه و کتاب‌خوانی در جامعه تقویت شود.

امام جمعه بندرعباس با تأکید بر لزوم حمایت از زیرساخت‌های فرهنگی استان گفت: به همه مسئولان هرمزگان توصیه می‌کنم از کتابخانه‌ها و مجموعه‌های فرهنگی حمایت جدی داشته باشند.

آیت الله محمد عبادی‌زاده در ادامه به بحران خشکسالی در منطقه اشاره کرد و گفت: در کشور‌های منطقه موجی از دعا و نماز برای رفع خشکسالی ایجاد شده است. برخی تصور می‌کنند اگر نماز باران بخوانیم، الزاماً باران می‌بارد، درحالی‌که حتما چنین نیست. در گذشته هرگاه باران دیر می‌آمد مردم به نماز باران رجوع می‌کردند. البته من هم امروز توصیه می‌کنم مردم و مسئولان نماز باران، به‌ویژه دعای صحیفه سجادیه را جدی بگیرند.

وی با هشدار نسبت به کاهش شدید ذخایر آبی استان‌ها گفت: وضعیت خالی بودن سد‌ها نگران‌کننده است و تهران و هرمزگان به درجه هشدار رسیده‌اند.

در کشور‌های اسلامی نیز بسیاری به نماز باران رجوع کرده‌اند؛ چراکه گاهی سختی‌ها ما را به یاد خدا می‌اندازد.