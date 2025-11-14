پخش زنده
امامان جمعه و خطیبان شیعه و اهل سنت شهرستانها و بخشهای هرمزگان، در خطبههای این هفته به بیان مهمترین مسائل روز و مشکلات منطقه خود پرداختند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ شیخ یوسف جمالی امام جمعه اهل سنت بندرعباس گفت: دولت باید توجه ویژه به اشتغال جوانان داشته باشد و خیران نیز در این زمینه از جوانان حمایت کنند.
* نماز جمعه میناب
آیت الله محسن ابراهیمی امام جمعه میناب با تبریک هفته بسیج گفت: بسیج نماد خدمت صادقانه و تفکر آن الهام بخش مقاومت درعصرحاضراست.
*نماز جمعه پارسیان
حجتالاسلام و المسلمین جواد اسماعیلنیا امام جمعه پارسیان با اشاره به کمبود کتابخانه در این شهرستان، خواستار توجه مسئولان و مشارکت خیران در توسعه فضاهای فرهنگی شد.
*نماز جمعه قشم
حجتالاسلام والمسلمین غلامرضا حاجبی امام جمعه قشم گفت: حلقههای صالحین بسیج بهترین بستر جمعی برای معرفت زایی و تقویت هویت ملی در بین جوانان است.
**نماز جمعه رودان
حجت الاسلام والمسلمین عبد الحمید فرقانی امام جمعه موقت رودان با اشاره به مصرف زیاد آب در بخش صنعت و کشاورزی خواستار سیاستگذاری دقیق نهادهای مربوط و ارائه راه کار برای رفع مشکل کم آبی شد.
**نماز جمعه حاجی آباد
حجت الاسلام و المسلمین ایوب جهانگیری امام جمعه موقت حاجی آباد گفت: دولت با افزایش یارانه برای انتشار و خرید کتاب، فرهنگ کتابخوانی را در جامعه نهادینه کند.
*نماز جمعه بستک
حجت الاسلام والمسلمین حسین جهانگیری امام جمعه بستک گفت: ملت ایران به برکت روحیه بسیجی و ایثارگری همواره در برابر زورگویی استکبار ایستادهاند.
*نماز اهل سنت بستک
سید سلیمان حسینی امام جمعه اهل سنت بستک گفت: مسجد علاوه بر محلی برای اقامه نماز، مکانی برای آموختن نظم و برابری و برادری است.
*نمازجمعه سیریک
حجت الاسلام والمسلمین محسن سالاری امام جمعه سیریک گفت: مومنان در کنار اصلاح الگوی مصرف، نماز باران را نیز اقامه کنند.
**نماز جمعه جاسک
حجتالاسلام و المسلمین عباس ذاکری امام جمعه جاسک با اشاره به اهمیت واردات نهادههای دامی گفت: تولید فراودههای دامی و کشاورزی در گرو رسیدن به موقع این نهاده هاست.
**نماز جمعه بندرخمیر
حجتالاسلام والمسلمین شعیب صالحی امام جمعه بندرخمیر نیز با اشاره به هفته بسیج گفت: در سطوح مدیریتی باید به روحیه و تصمیم گیری بسیجی توجه شود.
*نماز جمعه بشاگرد
حجت الاسلام والمسلمین حسین غلامی امام جمعه بشاگرد با انتقاد از نبود کتابخانه عمومی در شهر بشاگرد گفت: محرومیت مردم از این ظرفیت بی بدیل خطایی نابخشودنی است.
**نماز جمعه توکهور وهشتبندی
حجت الاسلام والمسلمین سیدعلی پورحسینی امام جمعه توکهور وهشتبندی گفت: ساخت کتابخانهی مرکز شهر با همکاری خیران و برخی دستگاههای اجرایی پس از ۲۰ سال وقفه آغاز شده و امیدواریم در کوتاهترین زمان در اختیار جوانان قرار گیرد.
** نماز جمعه هرمز
حجت الاسلام و المسلمین جعفر رستاخیز امام جمعه هرمز نیز بر ضرورت حل مشکلات زیرساختی این جزیره به ویژه تامین آمبولانس دریایی تاکید کرد.