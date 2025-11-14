نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: معدن خاک سرخ جزیره هرمز بصورت کامل متعلق به مردم آن است.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ احمد مرادی در دیدار با مردم جزیره هرمز گفت: برای مدیریت این معدن به نفع رونق اقتصادی ساکنان و هزینه شدن درآمد‌های آن در خود جزیره، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهم.

وی با اشاره به پیگیری موضوع در شورای معادن استان گفت: هدف، تعیین تکلیف این معدن و پیگیری سهام، سود و منافع مردم است.

نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: با توجه درخواست مردم برای فرهنگ‌سازی در جلوگیری از خروج خاک‌رنگی جزیره از سوی گردشگران، این مهم را به وزیر کشور متذکر شده‌ام.

مرادی گفت: برای تامین مسکن و اسناد مالکیت برای ساکنان جزیره سازوکار‌های لازم برای رسیدگی به این موضوع را فراهم می‌کنیم.

وی با اشاره به لزوم ارتقای ظرفیت‌های بهداشتی و درمانی جزیره گفت: با وجود فضا‌های بهداشتی، اگر پزشکان و کادر درمان به‌درستی در دسترس نباشد، خدمات موثر نخواهد بود.

مرادی افزود: هر سه یا چهار ماه یکبار با حضور در جزیره هرمز علاوه بر ارائه گزارش عملکرد، انتظارات و مشکلات شما را نیز برای پیگیری دریافت می‌کنم.