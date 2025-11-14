به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار آن به روش آبیاری قطره‌ای کشت می‌شود.

ایوب شکاری افزود: امسال بیش از ۹۰ درصد از مزارع گندم شهرستان به‌صورت مکانیزه و با استفاده از ۱۱۱ دستگاه خطی‌کار و ریزدانه‌کار کشت می‌شود.

وی گفت: مهم‌ترین ارقام کشت‌شده سیروان، مهرگان، چمران ۲، برات و خلیل است.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از بندرلنگه

سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: بیشترین سطح زیرکشت در مناطق آشکارا، شمیل، گنج، طارم، فارغان، احمدی و شهدادی قرار دارد.