کشت گندم در ده هزار و ۴۰۰ هکتار از مزارع شهرستان حاجی آباد آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: حدود ۴ هزار و ۸۰۰ هکتار آن به روش آبیاری قطرهای کشت میشود.
ایوب شکاری افزود: امسال بیش از ۹۰ درصد از مزارع گندم شهرستان بهصورت مکانیزه و با استفاده از ۱۱۱ دستگاه خطیکار و ریزدانهکار کشت میشود.
وی گفت: مهمترین ارقام کشتشده سیروان، مهرگان، چمران ۲، برات و خلیل است.
سرپرست جهاد کشاورزی شهرستان حاجی آباد گفت: بیشترین سطح زیرکشت در مناطق آشکارا، شمیل، گنج، طارم، فارغان، احمدی و شهدادی قرار دارد.