پروتئین و کربوهیدرات هر دو منابع انرژی هستند و ترکیب این دو برای صبحانه انرژی بخش است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز اصفهان؛ انتخاب درست بین پروتئین و کربوهیدرات برای صبحانه میتواند انرژی شما را تأمین کند و از افزایش ناگهانی قند خون جلوگیری کند.
متخصصان تغذیه توصیه میکنند ترکیبی از هر دو برای شروع روز بهترین گزینه است.
کربوهیدراتها سریع به گلوکز تبدیل شده و انرژی فوری فراهم میکنند، در حالی که پروتئین به آرامی هضم میشود، سطح قند خون را تثبیت میکند و باعث احساس سیری طولانیمدت میشود.
اگر هدف شما انرژی سریع است، کربوهیدراتهای صبحگاهی به شما کمک میکنند، اما برای انرژی پایدار و کنترل اشتها، پروتئین اهمیت بیشتری دارد.
پروتئین علاوه بر این، به بازسازی عضلات و افزایش متابولیسم کمک میکند، در حالی که فیبر موجود در کربوهیدراتهای پیچیده سلامت دستگاه گوارش را حمایت میکند.
مطالعات نشان میدهند مصرف ۲۰ تا ۴۰ گرم پروتئین در صبحانه میتواند سیری، کنترل قند خون و کاهش اشتها در طول روز را افزایش دهد. منابع مناسب شامل تخممرغ، لبنیات کمچرب، ماست یونانی، پنیر کاتیج، گوشت مرغ و ماهی، حبوبات، مغزها و دانهها هستند.
نیاز به کربوهیدرات با توجه به سن، جنس، فعالیت بدنی و وضعیت سلامت متفاوت است. افراد مبتلا به دیابت یا کسانی که حساسیت به قند دارند باید کربوهیدراتهای پیچیده و سرشار از فیبر مانند غلات کامل، حبوبات و میوههای کامل را انتخاب کنند.
پروتئین و کربوهیدراتهای پیچیده را ترکیب کنید تا هم انرژی فوری و هم طولانیمدت داشته باشید.
از فیبر و پروتئین برای احساس سیری استفاده و از افزایش سریع قند خون جلوگیری کنید.
منابع پروتئین سالم شامل تخممرغ، لبنیات، حبوبات، گوشت سفید، ماهی، مغزها و دانهها هستند.
کربوهیدراتهای سالم شامل جو دوسر، نان سبوسدار، میوههای کامل و سبزیجات غیرنشاستهای هستند.