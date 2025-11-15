یاسر نقوی کوهنور کلاردشتی جمعه ۲۳ آبان در سرمای گزنده قله علم‌کوه ایستاد و با حسرت به دامنه‌هایی نگاه کرد که سال‌ها پیش در این فصل زیر لایه‌ای ضخیم از برف آرام می‌گرفتند، نشانه‌ای نگران‌کننده از گرمایش هوا و کم‌بارشی شدید پاییز امسال.