کوهنورد کلاردشتی تصویری از علم کوه ضبط کرده است که نشان میدهد این کوه ۴۸۵۰ متری در آبانماه بدون برف مانده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ قله علم کوه دومین قله بلند ایران در آبان ماه چهرهای متفاوت دارد در حالیکه معمولاً در این فصل سفیدپوش برف بود امسال پاییز بدون برف را تجربه میکند
یاسر نقوی کوهنور کلاردشتی جمعه ۲۳ آبان در سرمای گزنده قله علمکوه ایستاد و با حسرت به دامنههایی نگاه کرد که سالها پیش در این فصل زیر لایهای ضخیم از برف آرام میگرفتند، نشانهای نگرانکننده از گرمایش هوا و کمبارشی شدید پاییز امسال.