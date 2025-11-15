پخش زنده
اردوی جهادی شهدای سازندگی در روستای شمجوئیه میناب در حال برگزاری است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی شهدای سازندگی میناب گفت: این گروه ٢٠ نفره، مشغول ساخت آشپزخانه مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام روستای شمجوئیه است.
احمد رنجبرزاده کلیبی افزود: هزینه ساخت این آشپزخانه ۵۰ میلیون تومان است که با کمک مردم و خیران تامین شده است.
وی گفت: این گروه جهادی بعد از اتمام آشپزخانه مسجد، کار ساخت خانه یک نیازمند در محله باغ ملک را آغاز میکند.
