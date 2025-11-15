به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، مسئول گروه جهادی شهدای سازندگی میناب گفت: این گروه ٢٠ نفره، مشغول ساخت آشپزخانه مسجد امام حسن مجتبی علیه السلام روستای شمجوئیه است.

احمد رنجبرزاده کلیبی افزود: هزینه ساخت این آشپزخانه ۵۰ میلیون تومان است که با کمک مردم و خیران تامین شده است.

وی گفت: این گروه جهادی بعد از اتمام آشپزخانه مسجد، کار ساخت خانه یک نیازمند در محله باغ ملک را آغاز می‌کند.

