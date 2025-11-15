پخش زنده
حوزه قضایی شهرستان بشاگرد با صدور بیانیهای انتشار شایعاتی در فضای مجازی مبنی بر مجاز شدن کشت خشخاش را تکذیب کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ در بخشی از این بیانیه آمده است: بر اساس مقررات لازمالاجرای جمهوری اسلامی ایران کشت، نگهداری، حمل، خرید و فروش خشخاش و هرگونه بهرهبرداری از مشتقات آن بهطور مطلق ممنوع و جرم محسوب میشود و مراجع انتظامی و قضایی مکلفند با هرگونه کشت غیرمجاز برخورد قانونی کرده و مزارع آن قلع و قمع کنند.
در بخش دیگری از این بیانیه آمده است: ادعای مجاز بودن کشت خشخاش کاملاً بیاساس است و انتشار شایعات، اخبار کذب، تشویش اذهان عمومی و تحریک افراد به ارتکاب جرم، عناوین مجرمانهای هستند که پیگرد قانونی دارد.
در این بیانیه از مردم شریف شهرستان بشاگرد درخواست شده است: اخبار حوزه امنیت، کشاورزی و مقررات قضایی را صرفاً از مراجع رسمی دریافت کرده و از بازنشر مطالب بدون منبع معتبر جداً خودداری کنند و هرگونه ادعا مبنی بر مجاز شدن کشت خشخاش بدون صحت و اعتبار قانونی، و شایعهای بیپایه است.