سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو در کشور بازدید کرد.

به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما ؛ این مرکز که در غرب تهران واقع شده به انواع تجهیزات برای آزمون ضربات از اطراف به بدنه و سرنشینان خودرو مجهز شده است و برای آزمون خودرو‌های سواری و وانت تا ۳/۵ تن مورد استفاده قرار می‌گیرد.

علاوه بر آزمون تصادف خودرو، در این مرکز قطعات ایمنی خودرو نیز ارزیابی می‌شوند و اشکالات به سازنده‌ها اعلام می‌شود.

براساس این گزارش؛ لحظه برخورد با چندین دوربین خاص فیلمبرداری می‌شود و سرعت برخورد با تجهیزات لیزری ثبت می‌شود.





گفتنی است؛ تا کنون خودرو‌های تولیدی باید برای آزمون‌های تصادف به خارج از کشور ارسال می‌شد که این کار هم ارزبری بالایی داشت و هم زمانبر بود.