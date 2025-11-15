بازدید وزیر صمت از نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو در کشور
سید محمد اتابک وزیر صنعت، معدن و تجارت از نخستین مرکز آزمون تصادف خودرو در کشور بازدید کرد.
به گزارش خبرنگار تحریریه صنعت خبرگزاری صدا و سیما
؛ این مرکز که در غرب تهران واقع شده به انواع تجهیزات برای آزمون ضربات از اطراف به بدنه و سرنشینان خودرو مجهز شده است و برای آزمون خودروهای سواری و وانت تا ۳/۵ تن مورد استفاده قرار میگیرد.
علاوه بر آزمون تصادف خودرو، در این مرکز قطعات ایمنی خودرو نیز ارزیابی میشوند و اشکالات به سازندهها اعلام میشود.
براساس این گزارش؛ لحظه برخورد با چندین دوربین خاص فیلمبرداری میشود و سرعت برخورد با تجهیزات لیزری ثبت میشود.
گفتنی است؛ تا کنون خودروهای تولیدی باید برای آزمونهای تصادف به خارج از کشور ارسال میشد که این کار هم ارزبری بالایی داشت و هم زمانبر بود.