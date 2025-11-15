تیم فوتبال پالایش نفت بندرعباس در هفته دوازدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاه های کشور مقابل آریو اسلامشهر به تساوی دست یافت.

تساوی پالایش نفت بندرعباس مقابل آریو اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری صدا وسیما مرکز خلیج فارس، این دیدار دیروز ( ۲۳ آبان ) در ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس با تساوی یک یک به پایان رسید.

اما دیگر نماینده استان تیم شناور سازی قشم فردا از ساعت ۱۴:۳۰ به مصاف تیم داماش گیلان می رود.

در جدول رده بندی تیم های پالایش نفت بندرعباس و شناور سازی قشم بترتیب با کسب ۱۳ و ۹ امتیاز در جایگاه سیزدهم و شانزدهم جدول رده بندی قرار دارند.

