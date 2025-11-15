پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان شمالی ؛ سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی گفت: از زمان تصویب منطقه ویژه اقتصادی بجنورد در سال ۱۳۹۷ تاکنون، ۳۲ قرارداد واگذاری زمین با سرمایهگذاران منعقد شده که مجموع مساحت آنها به بیش از ۱۲ هکتار میرسد و نشاندهنده افزایش توجه فعالان اقتصادی به این منطقه نوپای صنعتی است.
مهدی توانا افزود: چهار واحد صنعتی تاکنون در منطقه ویژه اقتصادی بجنورد به بهرهبرداری رسیده و فعال هستند که این واحدها برای ۱۴۸ نفر اشتغال پایدار ایجاد کردهاند.
سرپرست شرکت شهرکهای صنعتی خراسان شمالی افزود: بازگشایی و زیرسازی بخشی از معابر منطقه ویژه اقتصادی در حال اجرا است و علاوه بر آن، پست برق منطقه با اعتباری بیش از هزار و ۳۴۰ میلیارد ریال در مرحله اجرا قرار دارد که تکمیل آن نقش اساسی در تأمین برق مورد نیاز واحدهای صنعتی خواهد داشت. ط
توانا گفت: توسعه این منطقه در فاز دوم با وسعت ۲۰۰ هکتار در دستور کار قرار دارد و برنامهریزیها برای آمادهسازی این اراضی با هدف جذب سرمایهگذاران جدید در بخشهای مختلف صنعتی، آموزشی و خدماتی انجام شده است.
خراسان شمالی حدود ۴۰۰ واحد تولیدی و صنعتی با سرمایه گذاری ۱۳ هزار میلیارد ریال و اشتغال ۱۱ هزار نفر دارد که از لحاظ داشتن صنایع بزرگ صنعتی در بین ۳۱ استان کشور رتبه دهم را داراست.