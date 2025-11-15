به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، مرضیه یونسی گفت: شعبه بدوی رسیدگی به تخلفات بهداشت و درمان تعزیرات حکومتی استان به پرونده‌های ۲ پزشک متخصص برای دریافت وجه اضافه از بیماران به ارزش ۶۲۰ میلیون ریال رسیدگی کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: شعبه پس از رسیدگی و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی، پزشک اول را با احراز تخلف در ۲ پرونده به اتهام دریافت وجه اضافه خارج از نرخ‌های اعلامی وزارت بهداشت و درمان به ارزش ۵۸۰ میلیون ریال، علاوه بر بازگرداندن حق شاکیان، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت یک میلیارد و ۱۶۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

یونسی گفت: همچنین در سومین پرونده، پزشک متخلف دیگری را به اتهام دریافت وجه اضافه خارج از نرخ‌های اعلامی وزارت بهداشت و درمان به ارزش ۴۰ میلیون ریال، علاوه بر بازگرداندن حق شاکی، لغو پروانه مسئول فنی، توبیخ کتبی و درج در پرونده پزشکی به پرداخت ۲۰۰ میلیون ریال جزای نقدی محکوم کرد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی همدان افزود: بازرسان معاونت درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان با دریافت شکایت شاکیان پیرامون تخلفات ۲ پزشک متخصص، پرونده‌های این متخلفان را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند.