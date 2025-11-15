پخش زنده
رئیس سازمان دامپزشکی کشور با تکذیب شایعه اضافه کردن تریاک به خوراک مرغداریها تصریح کرد: این شایعه قدیمی یک شیطنت رسانهای و کاملا بی اساس است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، دکتر علیرضا رفیعیپور در واکنش به بازنشر مجدد شایعه مصرف تریاک در برخی واحدهای دام و طیور، به ویژه مرغداریها تصریح کرد: به هیچ وجه استفاده از مواد مخدر یا هورمون در مرغداریها صحت ندارد، چراکه بجای اینکه سودی به همراه داشته باشد، زیان آور است و به ضرر مرغدار تمام میشود.
رئیس سازمان داپزشکی در پاسخ به سوال خبرنگار تحریریه کشاورزی خبرگزاری صدا و سیما درباره انتشار مطلبی به نقل از مدیرعامل یکی از تشکلهای بخش خصوصی که مدعی شد بود برخی از مرغداران به دلیل اطلاعات پایین، تریاک را در آب حل میکنند و به مرغها میخورانند تا بیماری آنها از بین برود، تصریح کرد: تا امروز هیچ گزارشی از مصرف تریاک در مرغداریها به سازمان دامپزشکی کشور نرسیده است.
وی با بیان اینکه خوراک یا داروی مصرفی در واحدهای دام و طیور باید تائید شده و دستکم مورد قبول مرغدار و دامدار باشد، اظهار داشت: از نظر علمی و فنی چنین کاری نه تنها هیچ تأثیری در از بین رفتن بیماری یا افزایش وزن مرغ ندارد، بلکه در عملا همانند یک سم خطرناک باعث اختلال شدید در متابولیسم حیوان شده و کشنده است.