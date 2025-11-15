پخش زنده
امروز: -
بیش از ۳۳ هزار متر مربع از اراضی سه روستای بندپی شرقی بابل آزاد سازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رئیس دادگستری بخش بند پی شرقی بابل از آزادسازی و اعاده به وضع سابق ۳۳ هزار و ۵۶۹ متر مربع از چهار روستای این منطقه خبر داد.
میثم اکبری افزود: در راستای اجرای تبصره یک ماده ۵۵ قانون حفاظت و بهره برداری از جنگلها و مراتع کشور، ۵۶ فقره از اراضی ملی در مراتع ییلاقی بائوسَرا و خال پُشت، گلیرون، تته و برون، رفع تصرف و اعاده به وضع سابق شد.
رئیس دادگستری بخش بند پی شرقی تاکید کرد: بر این اساس، ۳۳ هزار و ۵۶۹ مترمربع از اراضی ملی از دست متصرفین خارج، چندین بنای فلزی و چوبی مسقف به حلب، فنداسیون بلوکی و چوبی و پایههای فلزی تخریب، سیم فنس و سیمهای خاردار محدوده مذکور جمع آوری و نهالهای سیاه ریشه باغی از عرصهها ریشه کن شد.