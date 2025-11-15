جزئیات و ابعاد تازه‌تری از جنایت گروهی از شهروندان ایتالیا در جریان جنگ بوسنی علیه مسلمانان این کشور منتشر شده است.

به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از سارایوو، دفتر دادستانی میلان به عنوان بخشی از تحقیقات خود در مورد «تک‌تیراندازهای آخر هفته» در جریان محاصره سارایوو، خواستار بررسی شهادت یک تبعه آمریکایی شده است که پیش تر و در سال ۲۰۰۷ میلادی در دادگاه لاهه برای رسیدگی به اتهامات جنایات جنگی در قلمرو یوگسلاوی سابق ارائه شده بود.

بر این اساس گروهی از شهروندان خارجی روزهای آخر هفته را به عنوان تفریح به هدف قرار دادن مسلمانان در محاصره شهر سارایوو می‌گذراندند.

آن طور که شاهدان گفته‌اند این افراد عمدتاً ترکیبی از لباس‌های غیرنظامی و نظامی به تن داشتند اما چیزی که آنها را از جنگجویان محلی صرب متمایز می‌کرد، سلاح‌هایشان بود، جنگجویان محلی از انواع سلاح‌های مشخصی استفاده می‌کردند، در حالی که این گروه‌های خارجی‌ها از تفنگ‌هایی استفاده می‌کردند که بیشتر شبیه سلاح‌های شکاری بود.

بر اساس اظهارات یکی از شاهدان در خصوص انتخاب هدف از سوی این گروه‌ها، آنها اغلب کوچکترین اعضای خانواده را هدف قرار می‌دادند، به عنوان مثال اگر یک بزرگسال و یک کودک با هم در حال حرکت بودند به کودک شلیک می‌کردند و یا اگر در جمعی دختری حضور داشتند، معمولا هدف اصلی بود.

به گزارش روزنامه «لا رپوبلیکا»، دفتر دادستانی میلان به ریاست دادستان الساندرو گوبیس، اکنون می‌خواهد تمام اسناد و شهادت‌های موجود در دادگاه لاهه را جمع‌آوری کند تا ادعاهای مربوط به مشارکت احتمالی شهروندان ایتالیایی در جنایات در جریان محاصره سارایوو را بررسی کند.

طبق اطلاعات موجود، این تحقیقات شامل اسنادی از سرویس اطلاعاتی سابق ایتالیا (SISMI) که اکنون (AISI) نام دارد، نیز می‌شود، بر اساس شهادت یک افسر اطلاعاتی بوسنیایی، سرویس اطلاعاتی ایتالیا ظاهراً از حضور شهروندان ایتالیایی در طول جنگ بوسنی و هرزگوین در «تیراندازی آخر هفته» اطلاع داشته است.

محاصره سارایوو در ۵ آوریل ۱۹۹۲ آغاز شد و ۱۴۲۵ روز یعنی تا ۲۹ فوریه ۱۹۹۶ ادامه یافت، در آن دوره، شهر روزانه در معرض گلوله‌باران و آتش تک‌تیراندازان از مواضع متجاوزین صرب قرار داشت.

طبق گزارش مرکز تحقیقات و اسناد، بیش از 11 هزار و 500 غیرنظامی در جریان محاصره کشته شدند که بیش از هزار و 600 نفر از آنها کودک بودند.