مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: با اجرای طرحهای بازآفرینی شهری در ۲۱ شهر آذربایجانغربی، روند نوسازی مساکن بافتهای فرسوده شتاب گرفته، اقدامی که علاوه بر ارتقای ایمنی و کیفیت زندگی شهروندان، سیمای شهری استان را دگرگون کرده و زمینهساز جذب سرمایهگذاری و افزایش امید اجتماعی شده است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی،پیمان آرامون در جلسه ستاد بازآفرینی شهری آذربایجانغربی که در سالن جلسات استانداری برگزار شد، اظهار داشت: در حال حاضر ۱۰ هزار ۶۲۲ پروانه فعالیت نوسازی، در سطح شهرستانهای آذربایجانغربی صادر شده است.
وی ادامه داد: ۲۰ هزار و ۸۸ واحد در قالب این تعداد پروانه صادره، نوسازی شده و در مراحل مختلف احداث هستند.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی گفت: ارتقای ایمنی ساختمانها، بهبود کیفیت ساختوساز، افزایش زیبایی شهری و کاهش آسیبپذیری مناطق فرسوده از اهمیت اجرای طرح نوسازی بافتهای فرسوده در سطح استان است.
آرامون با اشاره به تهیه برنامه اقدام مشترک بازآفرینی شهری در استان، گفت: ۶۴۳ طرح برای اجرای این برنامه در سطح استان در ۸ شهر ارومیه، بوکان، پیرانشهر، خوی، سردشت، سلماس، مهاباد و میاندوآب تهیه شده است.
وی بیان کرد: ارزش ریالی این تعداد طرح ۶۲ هزار و ۵۳۳ میلیارد ریال بوده که شامل طرحهای روبنایی، زیربنایی و توانمندسازی در محلات هدف بازآفرینی شهری آذربایجانغربی است.
مدیرکل راه و شهرسازی آذربایجانغربی افزود: طرح برنامه اقدام مشترک موجب ارتقای سطح زندگی ساکنین، افزایش سرانههای اجتماعی و شهروندی، ایجاد حس تعلق و افزایش مشارکت مردمی در محدودههای هدف بازآفرینی شهری آذربایجانغربی میشود.
آرامون تاکید کرد: با هدف تامین زیرساختها و کاهش مشکلات محیطی در محلات و محدودههای ناکارآمد شهری ۵ محله فاقد شبکه فاضلاب در شهرهای ارومیه، خوی، سلماس و قرهضیاالدین شناسایی شده و اقدامات لازم برای تامین خدمات زیربنایی لازم این محلات در دست اقدام است.
گفتنی است در این جلسه مقرر شد تا جلسات ستاد بازآفرینی شهری در سطح شهرستانهای آذربایجانغربی به صورت منظم برگزار و اقدامات لارم رصد گردد تا مشکلی از بابت توسعه محلات هدف بازآفرینی شهری وجود نداشته باشد و در این راستا شهرداریها بیش از پیش همکاری لازم را باید داشته باشند.