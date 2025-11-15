پخش زنده
صد و دهمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هرمزگان با دستور کار پیگیری اصلاح سامانه تخصیص اراضی به متقاضیان قدیم و جدید پرورش میگو برگزار شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ استاندار هرمزگان در این نشست گفت: مشکلات سرمایه گذاران مرتبط با درگاه ملی مجوزها و پنجره واحد زمین و اختلال در واگذاریهای قبلی است.
محمد آشوری افزود: مصوب شد برای اصلاح سامانه نامهای به شورای مقررات زدایی ارسال و شرایطی فراهم شود تا مشکل برخی واگذاریهای قبل از استقرار سامانه رفع شود.
وی گفت: کارگروهی از مجموعههای جهادکشاورزی، امور اراضی، منابع طبیعی، شیلات، نظام مهندسی و شرکت شهرکهای کشاورزی تشکیل و روند موجود اصلاح و هماهنگی بین بخشی تقویت شود.
استاندار هرمزگان با اشاره به رتبه نخست شیلات استان در کشور افزود: تاکید شد برای کیفیت بخشی در تولید و افزایش بهره وری از این پس واگذاری زمین براساس شیوههای جدید تولید باشد.
آشوری گفت: از مجموع ۵۰ هزار هکتار ظرفیت شیلاتی استان، ۱۵ هزار هکتار در حال بهره برداری، ۱۳ هزار هکتار در حال اجرا و بقیه آماده واگذاری است.
احمد مرادی نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی نیز گفت: برای تشویق بخش خصوصی به سرمایه گذاری در استان باید از بخش خصوصی حمایت عملی صورت گیرد.
عبدالکریم هاشمی نخل ابراهیمی نماینده مردم شرق استان هم گفت: باید برای استفاده از ظرفیتهای استان برنامه ریزی و برای افزایش تولید حوزه شیلات زمینهایی با وسعت کمتر و استفاده از شیوههای تولید متراکم در نظر گرفته شود.
فاطمه جراره دیگر نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی هم بر واگذاری زمین به روستاییان برای تولید و اشتغال زایی و ایجاد تعامل بین آنان با بخش خصوصی تاکید کرد.