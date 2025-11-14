اعضای کمیسیون‌های حقوقی و قضایی، کارآفرینی و رفع موانع تولید مجلس در بازدید از پالایشگاه نفت آفتاب و با انتقاد از ادامه کمبود خوراک، بر پیگیری فوری این موضوع از مسیر‌های نظارتی تأکید کردند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس، رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس، در نشست تخصصی بررسی موانع تأمین خوراک پالایشگاه نفت آفتاب گفت: تأمین خوراک مهم‌ترین چالش فعلی این پالایشگاه است و مطالبات آن از مسیر قانونی و نظارتی مجلس دنبال خواهد شد.

محمد سرگزی با اشاره به ارائه پیشنهاد‌های تخصصی از سوی مدیران پالایشگاه آفتاب افزود: این پیشنهاد‌ها در چارچوب قانون از مسیر کمیسیون حقوقی و فراکسیون‌های تخصصی پیگیری می‌شود.

وی همچنین با اشاره به بررسی لایحه تعیین تکلیف بدهی‌های دولت گفت: تلاش می‌شود مشکلات ساختاری صنعت پالایش در قالب اصلاحات قانونی منعکس شده و راهکاری برای رفع موانع این بخش ارائه شود.

رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس افزود: وزارت نفت پیش‌تر تعهد کرده بود تا پیش از راه‌اندازی پروژه‌های جدید، خوراک پالایشگاه آفتاب را تأمین کند، اما تاکنون اقدام مؤثری صورت نگرفته و همین موضوع ورود جدی مجلس را ضروری کرده است.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز در این نشست گفت: بررسی‌ها نشان می‌دهد حق قانونی پالایشگاه آفتاب نادیده گرفته شده و خوراک آن تأمین نشده است.

سید کریم معصومی افزود: اینکه وزارت نفت اعلام کند، چون این پالایشگاه از وزارت صمت مجوز گرفته، تعهدی برای تأمین خوراک ندارد، پذیرفتنی نیست و مجلس اجازه تضییع حقوق هیچ مجموعه تولیدی را نمی‌دهد.

وی همچنین گفت: به وزارت نفت فرصت داده شده تا در تصمیم خود تجدیدنظر کند و امیدواریم به‌زودی این مشکل رفع شود.

رئیس هیئت‌مدیره پالایشگاه آفتاب نیز با اشاره به پیامد‌های توقف خوراک گفت: حیف است یک ثروت ملی به دلیل مشکل خوراک مسیر توسعه خود را از دست بدهد و زندگی و اشتغال مستقیم و غیرمستقیم ۲۷۰۰ نفر دچار چالش شود.

وی افزود: وزیر نفت و معاونان وی دستور‌های لازم را صادر کرده‌اند، اما سرعت اجرای این دستورات حیاتی است و هیچ واحد تولیدی نمی‌تواند ماه‌ها بدون خوراک دوام بیاورد.

بیشتر بخوانید: افزایش ۲۱ درصدی صادرات محصولات کشاورزی از بندرلنگه

فاطمه جراره، نماینده مردم هرمزگان در مجلس شورای اسلامی گفت: کمبود خوراک پالایشگاه آفتاب باعث تعدیل حدود ۵۰۰ نفر از نیرو‌های شاغل شده و اکنون اشتغال بیش از ۲۵۰۰ نفر در خطر است.

وی افزود: آرامش خاطر خانواده‌های کارگران این مجموعه از بین رفته و مجلس از همه ابزار‌ها برای بهبود وضعیت کارگران و تسهیل فعالیت پالایشگاه استفاده خواهد کرد.

احمد مرادی نماینده مردم بندرعباس در مجلس شورای اسلامی نیز در این نشست گفت: پالایشگاه نفت آفتاب که با سرمایه‌گذاری ۱۰۰ درصدی بخش خصوصی ایجاد شده و بیش از ۲۵۰۰ فرصت شغلی فراهم کرده، با مشکل تأمین خوراک مواجه است و دولت طبق مصوبات مجلس موظف به تأمین میعانات گازی مورد نیاز آن است