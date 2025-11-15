آغاز ویژه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی در دانشگاه خلیج فارس
ویژه برنامههای هفته کتاب و کتابخوانی با حضور مسئولان استانی و دانشجویان در دانشگاه خلیج فارس بوشهر آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
، رئیس دانشگاه خلیج فارس با اشاره اینکه کتاب و کتابخوانی باعث افزایش آگاهی، بینش و اطلاعات عموم مردم میشود، گفت:کتابخوانی کمک ارزندهای به گسترش سطح فرهنگ عمومی جامعه میشود.
احمد شیرزادی افزود: برگزاری نشستهای نقد و بررسی کتاب، دورهمیهای ادبی، نشستهای تخصصی کتابخوانی با حضور شاعران و نویسندگان برجسته استان و رویداد نقاشی از جمله برنامههای دانشگاه خلیج فارس به مناسبت هفته کتاب و کتابخوانی است.
وی با بیان اینکه یکی از رصالتهای مهم و اصلی دانشگاه خلیج فارس توسعه فرهنگ کتاب و کتابخوانی است، افزود:کتابخانه مرکزی دانشگاه همانند همیشه با تمام توان در تلاش است تا بهترین خدمات را به دانشجویان ارائه دهند.
رئیس دانشگاه خلیج فارس در ادامه، اظهار کرد: در حوزه تهیه و نگهداری کتاب و همچنین انتشارات از سالهای گذشته تا کنون تمامی کارکنان دانشگاه تعامل و همکاری داشتهاند.